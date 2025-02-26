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20:26, 26 февраля 2025Силовые структуры

СК раскрыл подробности дела замгубернатора Вологодской области

СК: Замгубернатора Вологодской области Алексеев требовал взятку от компании
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от компании, которая реализовала инвестиционный проект по освоению лесов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Алексееву и Бочарову предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2024 и 2025 годах они требовали передать им деньги от представителя одной из коммерческих организаций. За взятку чиновники обещали восстановить организацию аренды лесного участка, договор по которой был прекращен региональным министерством. Однако представитель компании обратился к правоохранителям.

Чиновников с поличным задержали сотрудники ФСБ после получения части требуемой суммы.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал Алексеева и Бочарова. Свою вину они отрицают.

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