Светлана Бондарчук вышла в свет с сумкой за миллион рублей

Телеведущая Бондарчук вышла в свет с сумкой The Row за 1,09 миллиона рублей

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук вышла в свет с дорогостоящим аксессуаром. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость предстала на снимке в черном пальто, водолазке и кепке. Помимо этого, звезда надела перчатки в тон и солнцнезащитные очки. Ее образ завершала замшевая сумка бренда The Row, стоимость которой на сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) составляет 1,09 миллиона рублей.

Ранее в феврале Светлана Бондарчук снялась в бикини. Экс-супруга актера Федора Бондарчука предстала на фото в раздельном бикини медного оттенка, который состоял из бюстгальтера-бандо и плавок.