Турист отправился в поход в джунгли Пуэрто-Рико и пропал без вести

Турист из США пропал в джунглях Пуэрто-Рико и был спасен спустя 48 часов

Турист из штата Висконсин, США, пропал без вести в джунглях Пуэрто-Рико и был спасен спустя 48 часов. Подробностями истории поделилось издание TMJ4 News.

По данным источника, в воскресенье, 23 февраля, 64-летний Абдур Рахман в составе туристической группы из 13 человек отправился в поход в тропический лес Эль-Юнке и отстал от попутчиков. Через двое суток спасатели нашли его примерно в шести километрах от места, где американца видели в последний раз — у реки Икакос.

«Я так взволнован. Не могу описать, как я счастлив. Это как будто Бог вернул нам отца», — признался журналистам зять туриста Фазал Хунзай.

Мужчина добавил, что его тесть двигался вдоль реки, пробираясь через густые темные джунгли. В это время спасатели искали его на лесных тропах. Операцию возглавило полицейское управление Пуэрто-Рико.

В августе 2024 года голландский турист пошел с родителями в поход по джунглям в провинции Таиланда Краби, пропал и не выжил. Во время восхождения молодой человек устал и захотел пить, и мать с отцом решили спуститься за едой и водой, а потом вернуться и продолжить путь вместе. Когда они пришли на место, их сына там не оказалось.

