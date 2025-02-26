Украинский куратор указал задержанному ФСБ цели для терактов в Ставрополе

ФСБ: Куратор выбрал для терактов в Ставрополе отделы МВД, МЧС, военкомат

Задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку серии терактов в Ставрополе мужчина рассказал на допросе, что цели для нападения выбрал украинский куратор. Об этом он говорит на видео, опубликованном РИА Новости.

На кадрах показана переписка подозреваемого с куратором, в которой они друг друга называют командир и побратим. В ней также речь идет об изготовлении взрывчатой смеси. Показаны бутылки, готовые для теракта. Куратор пишет, чтобы исполнитель выбрал цели в центре города «не сильно далеко друг от друга».

Террорист готовил нападения на здания отделов МВД, МЧС, военкомата, военного госпиталя и администрации Промышленного района Ставрополя. Задержанный является гражданином государства из Центральной Азии. Он успел провести разведку местности, приобрел компоненты и изготовил зажигательные устройства.

После совершения терактов мужчина собирался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

