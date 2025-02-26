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16:29, 26 февраля 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ за подготовку терактов в российском регионе дал показания

Задержанный ФСБ в Ставрополе признался в подготовке терактов по заданию Украины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задержанный сотрудниками ФСБ в Ставрополе уроженец Центральной Азии признался в подготовке терактов по заданию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Мужчина рассказал, что по указанию куратора приехал в Ставрополь и изготовил самодельную зажигательную смесь для совершения терактов. Признание попало на видео.

По данным силовиков, задержанный готовил нападения на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя. После этого он планировал добраться до территории Украины и примкнуть к украинской армии, однако был задержан. В его доме нашли бутылки с зажигательной смесью и средства связи с инструкциями от куратора. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что петербуржец получил 12 лет колонии за поджог оборудования на железной дороге.

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