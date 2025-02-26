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02:44, 26 февраля 2025Мир

В Финляндии испугались одного шага Трампа из-за России

STT: Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО по требованию РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Klimentyev / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. Об этом в интервью агентству STT заявил научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила.

По его словам, Трамп может пойти на такой шаг, если РФ потребует возвращения НАТО к границам 1997 года. Эксперт подчеркнул, что из-за этого членство Финляндии и Швеции в альянсе может быть отменено.

«Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной», — сказал Лассила. Он призвал готовиться к такому ходу событий, «сохранять хладнокровие» и не пугаться.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предрек усиление НАТО после президентства Трампа. «Я настроен оптимистично и полагаю, что наш альянс через четыре года будет еще сильнее и, возможно, тогда членом станет и Украина», — сказал он, подчеркнув, что НАТО позволяет США «надежно и дешево» продвигать свои интересы в Европе.

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