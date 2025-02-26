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14:08, 26 февраля 2025Силовые структуры

В Госдуму внесли проект о праве ФСБ создавать собственные изоляторы

Госдума рассмотрит закон о праве ФСБ создавать собственные СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Государственную думу России внесли законопроект о праве ФСБ создавать следственные изоляторы (СИЗО). Об этом в среду, 26 февраля, в своем Telegram-канале сообщает глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам парламентария, закон предполагает наделить ФСБ правом содержать под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам, находящимся в ведении органов безопасности. Отмечается, что у ФСБ забрали такие полномочия в 2006 году после вступления России в Совет Европы.

По словам Пискарева, опыт предыдущих лет показал, что принятые с подачи «западных партнеров» решения не способствовали повышению уровня безопасности страны. «За десять лет (с 2015 по 2024 год) в три раза увеличилось количество возбужденных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме. Количество содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых по таким делам выросло в четыре раза», — отметил депутат.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор местному жителю Максиму Мотовилову за госизмену и покушение на контрабанду опасных веществ.

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