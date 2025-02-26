В Кремле начались переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау

В Кремле начались переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау Сиссоку Эмбало

Начались переговоры президентов России и Гвинеи-Бисау Владимира Путина и Умару Сиссоку Эмбало, прибывшего в Москву с государственным визитом. Трансляцию церемонии официальной встречи лидеров вела пресс-служба Кремля.

Перед началом переговоров главы государств обнялись и обменялись рукопожатиями.

23 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Моктаром Сисоку Эмбало. Лидеры стран обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.