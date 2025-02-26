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12:27, 26 февраля 2025Россия

В Кремле высказались о возможной отмене моратория на смертную казнь

Песков: Тему возможной отмены моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждали
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле высказались о возможной отмене моратория на смертную казнь. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая тема не обсуждалась, передает РИА Новости.

«Эта тема никак не обсуждается в Кремле», — ответил Песков на вопрос о результатах опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о смертной казни.

Согласно ранее опубликованным результатам опроса, 49 процентов респондентов выступили за возвращение исключительной меры наказания, при этом 26 процентов заявили, что стоит сохранить существующее положение, при котором формально предусмотренная уголовным законом смертная казнь фактически не применяется.

В начале февраля председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов выступил за смертную казнь, говоря о возможном наказании для украинских солдат, причастных к расправам над мирными жителями в Курской области.

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