В МИД России заявили о возможности долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине появляется. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.
«Мы считаем, что появляется возможность для того, чтобы прийти к такому урегулированию, которое, как мы считаем, учитывало бы коренные причины конфликта. Об этом не раз говорил и президент России Владимир Путин. И мы открыты к таким реальным переговорам», — сообщил дипломат.
При этом, по словам Вершинина, цель переговоров сторон должна быть долгосрочной. Он отметил необходимость удаления первопричин конфликта, обеспечения безопасности России и уважения основных прав гражданского населения на территории Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Европу не врать о блокировке Москвой переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Владимир Путин многократно отвечал на лживые утверждения по данному вопросу.