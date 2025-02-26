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17:25, 26 февраля 2025Бывший СССР

В МИД России заявили о возможности долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

В МИД сообщили о возможности долгосрочного урегулирования конфликта на Украине
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине появляется. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что появляется возможность для того, чтобы прийти к такому урегулированию, которое, как мы считаем, учитывало бы коренные причины конфликта. Об этом не раз говорил и президент России Владимир Путин. И мы открыты к таким реальным переговорам», — сообщил дипломат.

При этом, по словам Вершинина, цель переговоров сторон должна быть долгосрочной. Он отметил необходимость удаления первопричин конфликта, обеспечения безопасности России и уважения основных прав гражданского населения на территории Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Европу не врать о блокировке Москвой переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Владимир Путин многократно отвечал на лживые утверждения по данному вопросу.

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