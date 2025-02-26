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15:14, 26 февраля 2025Путешествия

В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что 26 и 27 февраля в горных частях республики ожидается лавиноопасность. Сотрудники ведомства прогнозируют возникновение ЧС, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи и объектов инфраструктуры на территории Алагирского района.

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В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. До 27 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование город Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

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