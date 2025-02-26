В Раде раскритиковали законопроект Кабмина о миллионе за возвращение на Украину

Желание Кабмина Украины по выплате миллионов гривен украинцам за возвращение на родину не должно быть реализовано. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.
По его словам, если это решение будет принято, его фракция устроит полную остановку работы Кабмина. Гончаренко добавил, что сначала нужно определить четкие сроки службы в Вооруженных силах и организовать нормальные выплаты и контракты для военных, и только после этого заниматься выплатами вернувшимся.
«В первую очередь военные, все остальные потом», — заключил нардеп
Ранее украинское издание Telegraf сообщило, что после окончания спецоперации жители Украины начнут покидать страну. Отмечается, что республику покинут еще от одного до двух миллионов человек в зависимости от того, насколько низкие будут зарплаты на Украине по сравнению с соседними странами Евросоюза.