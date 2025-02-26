В Раде раскритиковали законопроект Кабмина о миллионе за возвращение на Украину

Нардеп Гончаренко: Нельзя выплачивать миллионы гривен за возвращение на Украину

Желание Кабмина Украины по выплате миллионов гривен украинцам за возвращение на родину не должно быть реализовано. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

По его словам, если это решение будет принято, его фракция устроит полную остановку работы Кабмина. Гончаренко добавил, что сначала нужно определить четкие сроки службы в Вооруженных силах и организовать нормальные выплаты и контракты для военных, и только после этого заниматься выплатами вернувшимся.

«В первую очередь военные, все остальные потом», — заключил нардеп

Ранее украинское издание Telegraf сообщило, что после окончания спецоперации жители Украины начнут покидать страну. Отмечается, что республику покинут еще от одного до двух миллионов человек в зависимости от того, насколько низкие будут зарплаты на Украине по сравнению с соседними странами Евросоюза.