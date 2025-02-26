В Раде рассказали о кандидатах Путина на должность президента Украины

Нардеп Дубинский: У Путина два кандидата на должность президента Украины

У президента России Владимира Путина есть два кандидата на должность украинского лидера — глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук и посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Ранее нардеп Александр Дубинский рассказал, что утверждение президента Украины Владимира Зеленского о готовности уйти в отставку ради мира являются всего лишь пиар-ходом. Он объяснил, что заявление украинского лидера было сделано на фоне критики в его адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, Зеленский выдвинул два условия для принятия такого решения. Первым он назвал мир на Украине, а вторым — членство страны в НАТО.