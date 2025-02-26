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12:29, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о «сливе» Зеленского собственной фракцией

Дубинский: От «Слуги народа» Зеленского поддержали 146 депутатов из 232
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Reuters

В Верховной Раде почти половина депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа» не поддержала проект заявления, которое позволяет Владимиру Зеленскому оставаться главой государства «до вступления в должность новоизбранного президента Украины». Об этом рассказал украинский парламентарий Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, видео опубликовано на YouTube.

«Во фракции "Слуга народа" 232 народных депутата. Были на работе, но не голосовали 38 [парламентариев]. И за — всего лишь 146 народных депутатов», — сообщил Дубинский.

По его словам, сложившаяся на голосовании ситуация показывает, что «фракция президента полностью шатается».

24 февраля Верховная Рада провалила голосование по заявлению о легитимности Зеленского. Его поддержали всего лишь 218 человек, для принятия было необходимо не менее 226 голосов.

На следующий день украинский парламент со второй попытки проголосовал за продление президентства Зеленского. Соответствующее заявление поддержали 268 из 430 народных депутатов.

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