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11:52, 26 февраля 2025Россия

В России коммунист-мусульманин потребовал снять доску в честь бойца СВО

Политолог Марков: В Сибири мусульманин потребовал снять доску в честь бойца СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Сибири коммунист-мусульманин потребовал снять мемориальную доску в честь бойца, который не вернулся со специальной военной операции (СВО). Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

Мусульманин сослался на то, что нельзя изображать павших. По мнению Маркова, коммунист проникся европейскими идеями.

«Вы думаете такой сумасшедший дом только у нас? Он везде!» — подчеркнул эксперт. Политолог не стал уточнять, кто именно в Сибири выступил с подобной инициативой.

До этого сообщалось, что Марков усомнился в перспективе решения президентом США Дональдом Трампом конфликта на Украине. Российский специалист тогда обратил внимание на то, что лозунг Трампа «Америка прежде всего» соотносится с похожим заявлением Адольфа Гитлера о Германии.

ЖЗЛ
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