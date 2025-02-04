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15:08, 4 февраля 2025Россия

В России усомнились в перспективе решения конфликта на Украине командой Трампа

Политолог Марков усомнился в перспективе решения Трампом конфликта на Украине
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Российский политолог Сергей Марков усомнился в перспективе решения конфликта на Украине командой президента США Дональда Трампа. Свой комментарий по ситуации эксперт опубликовал в Telegram-канале.

Марков отметил, что глава МИД России Сергей Лавров жестко высказался о первых политических шагах вернувшегося на пост американского лидера Трампа.

По мнению Лаврова, лозунг Трампа «Америка прежде всего» соотносится с похожим заявлением Адольфа Гитлера о Германии.

«Это показывает, что в Москве разочарованы в политике Трампа. И не видят перспективы решения украинской проблемы», — поделился политолог.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» предположил, что переговоры президента России Владимира Путина и Трампа пройдут в ближайшее время.

По мнению парламентария, позиция Трампа в вопросе о необходимости скорого урегулирования конфликта на Украине остается неизменной.

ЖЗЛ
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