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06:35, 26 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о возвращении западных нефтегазовых компаний

Депутат Ананских предрек новые условия для ушедших из РФ нефтегазовых компаний
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Россия на данных момент не заинтересована в возвращении западных нефтегазовых компаний, но открыта для обсуждений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Игорь Ананских. Он объяснил, что сегодня страна сегодня способна самостоятельно покрывать потребности в нефтегазовой сфере, но может привлекать иностранные компании для разработки новых месторождений в будущем.

«Россия обладает огромными запасами нефти, газа, так что это лакомый кусок для всех крупных компаний. Но вопрос в том, насколько они нам нужны, есть ли в этом необходимость. На сегодняшний момент мы сами покрываем необходимые объемы по нефти и газу. Если будем понимать, что чего-то не хватает, что нужна разработка новых месторождений, можем привлекать новые компании и инвесторов. Из Китая, Индии, США — все зависит от международной ситуации и необходимости развития месторождений», — сказал Ананских.

Он также подчеркнул, что ушедшие компании не смогут вернуться на тех же условиях, на которых работали раньше. Это, по словам депутата, справедливо и для компаний из других секторов.

«Мы открыты для обсуждения. Но компаниям, которые ушли тогда, когда было тяжело, поставят другие условия возвращения. Потому что уходить–приходить — это уровень песочницы. Так что, безусловно, это предмет для отдельного разговора, просто так вернуться не получится», — заключил политик.

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Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что для обсуждения возвращения западных брендов необходима отмена санкций. Он подчеркивал, что случай с уходом каждой компании из России будут рассматривать отдельно.

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