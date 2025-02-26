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22:04, 26 февраля 2025Мир

Захарова ответила на заявление главы МИД Австрии о рычагах давления на РФ

Захарова: Европейским политикам следует научиться прилично себя вести
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Политикам из стран-членов Европейского союза (ЕС) сначала следует научиться прилично себя вести, а потом уже претендовать на участие в переговорах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на слова главы МИД Австрии Александера Шалленберга о наличии рычагов давления на РФ.

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение», — написала Захарова.

Также официальный представитель МИД России припомнила Шалленбергу его высказывания о «тысячелетнем» вмешательстве РФ в дела Украины. Она отметила, что единственное, чего добилась Австрия своими «рычагами», так это избавления от российского газа по выгодным ценам.

Ранее Шалленберг сообщил о своей отставке. «Как говорили древние греки, единственная постоянная вещь в жизни — это перемены. После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства Австрии я решил, что настало время перемен», — объяснил он.

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