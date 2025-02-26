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09:03, 26 февраля 2025Силовые структуры

Защита экс-сотрудника Совфеда оправдывала расправу над родителями состоянием аффекта

Защита экс-сотрудника Совфеда оправдывала убийство родителей состоянием аффекта
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Защита бывшего сотрудника Совета Федерации Алексея Коновалова, осужденного за расправу над пожилыми родителями, попыталась оправдать его преступление состоянием аффекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, которые есть в распоряжении агентства.

Согласно версии защиты, экс-чиновник находился в состоянии аффекта «из-за аморального поведения потерпевших» и не планировал расправляться с потерпевшими. Первый апелляционный суд с доводами адвоката не согласился и признал решение Мосгорсуда законным.

Мосгорсуд огласил приговор в отношении Коновалова летом 2024 года. Экс-сотрудника Совфеда признали виновным в расправе над родителями из корыстных побуждений и приговорили к 16 годам лишения свободы.

Отбывать наказание бывший чиновник отправится в колонию строгого режима.

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