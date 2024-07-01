Экс-чиновника аппарата Совфеда посадили за расправу над пожилыми родителями

Экс-чиновника аппарата Совфеда Коновалова посадили за расправу над родителями

Экс-чиновник аппарата Совфеда, 52-летний Алексей Коновалов, получил 16 лет колонии строгого режима за расправу над пожилыми родителями. Об этом из зала Мосгорсуда передает корреспондент «Ленты.ру».

Суд счел доказанным, что расправа была совершена из корыстных побуждений, на фоне длительных неприязненных отношений. Версия защиты о том, что Коновалов совершил преступление в состоянии аффекта, не получила подтверждения в ходе процесса.

Коновалов — референт аппарата одного из комитетов Совфеда — обратился в полицию рано утром 6 февраля 2023 года. Он сообщил, что в квартире дома №32 на Ленинском проспекте в Москве нашел своих родителей — 72-летнего полковника Службы внешней разведки (СВР) Николая Коновалова и его 74-летней жены Валентины — без признаков жизни.

Прибывшим оперативникам заявитель сообщил, что его родители некоторое время назад перестали выходить на связь, и он, встревоженный этим обстоятельством, приехал к ним. По словам Коновалова, он обнаружил, что дверь в их квартиру не заперта, а они сами не подают признаков жизни.

Однако полицейские очень быстро установили, что мужчина скрывает часть правды. В частности, было неопровержимо установлено, что накануне, 5 февраля, вечером он приезжал в квартиру родителей. Уже на первом допросе подозреваемый под давлением фактов признал, что в ходе ссоры сначала несколько раз ударил ножом мать, а затем — отца. После этого, забрав орудие преступления — кухонный нож, Коновалов вымыл обувь и покинул квартиру, а наутро сымитировал свой приезд и обнаружение тел.

В ходе следствия защита выдвинула версию, что обвиняемый мог совершить преступление в состоянии аффекта. Якобы родители систематически унижали его из-за неспособности самостоятельно зарабатывать и того факта, что он «сидел у них на шее». Однако доказать это не удалось.

Теперь защита Алексея Коновалова намерена обжаловать приговор.

