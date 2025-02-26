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22:20, 26 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил встречу с Трампом

Зеленский подтвердил встречу с Трампом 28 февраля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с американским лидером Дональдом Трампом, запланированную на 28 февраля. Об этом говорится в обращении политика, опубликованном в его Telegram-канале.

«Наши команды работают с Америкой. Мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Днем 26 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует планы Зеленского подписать с Соединенными Штатами сделку по редкоземельным металлам.

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