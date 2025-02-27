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23:00, 27 февраля 2025Мир

Будущее соглашение по Украине назвали историческим

Премьер Великобритании Стармер назвал историческим будущее соглашение по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ким Старме

Ким Старме. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразил ему благодарность за возможность заключения мирного соглашения по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В присутствии журналистов в Белом доме Стармер назвал историческим будущее соглашение по Украине. Он подчеркнул, что оно никем не должно быть нарушено.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева. До этого сообщалось, что Стармер и Макрон решили действовать вместе, чтобы повлиять на позицию Трампа по Украине.

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