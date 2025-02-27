Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
18:10 (Мск)
Таллон Грикспор
Дубай (м)
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ — регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:30 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
17:29, 27 февраля 2025Спорт

Бывшая российская фигуристка обратилась во французскую прокуратуру из-за интимного фото

Фигуристка Куракова обратилась в прокуратуру Франции из-за интимной фотографии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Globallookpress.com

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, обратилась во французскую прокуратуру с жалобой на фотографа, сотрудничающего с Французской федерацией ледовых видов спорта (FFSG). Об этом сообщает LeDauphine.

Спортсменка рассказала, что фотограф, имя которого она не назвала, отправил ей фотомонтаж, на котором фигуристка исполняет прыжок с обнаженной грудью. «Классные сиськи. Лол», — таким сообщением он сопроводил интимное фото.

Помимо Кураковой, с жалобой в прокуратуру обратилась SSSG. В данный момент проводится проверка.

Уроженка Москвы Куракова представляет Польшу на международных турнирах с сезона-2018/2019. Она шесть раз выигрывала национальное первенство. Фигуристка дважды становилась четвертой на чемпионатах Европы, а на мировом первенстве не поднималась выше 11-й строчки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов оценил шансы Украины заключить мир с Россией

      Россиянам раскрыли связь между цветом глаз и риском развития рака

      В России назвали главную причину роста продаж антидепрессантов

      У Ивлеевой решили отсудить более миллиона рублей

      Российские войска ударили по командному пункту охраны Генштаба ВСУ

      Украину предупредили о последствиях отказа США от поставок оружия

      Пассажир раскрыл стоимость отвратительной еды в аэропорту и вызвал споры в сети

      В Петербурге возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей

      Роднина назвала два способных конкурировать с футболом вида спорта в России

      Захарова назвала отвратительными и расистскими заявления главы Минобороны Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше