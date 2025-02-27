Бывшая российская фигуристка обратилась во французскую прокуратуру из-за интимного фото

Фигуристка Куракова обратилась в прокуратуру Франции из-за интимной фотографии

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, обратилась во французскую прокуратуру с жалобой на фотографа, сотрудничающего с Французской федерацией ледовых видов спорта (FFSG). Об этом сообщает LeDauphine.

Спортсменка рассказала, что фотограф, имя которого она не назвала, отправил ей фотомонтаж, на котором фигуристка исполняет прыжок с обнаженной грудью. «Классные сиськи. Лол», — таким сообщением он сопроводил интимное фото.

Помимо Кураковой, с жалобой в прокуратуру обратилась SSSG. В данный момент проводится проверка.

Уроженка Москвы Куракова представляет Польшу на международных турнирах с сезона-2018/2019. Она шесть раз выигрывала национальное первенство. Фигуристка дважды становилась четвертой на чемпионатах Европы, а на мировом первенстве не поднималась выше 11-й строчки.