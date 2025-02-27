Бывший футболист «Реала» Дорадо умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист «Реала» Хавьер Дорадо умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист мадридского Реала Хавьер Дорадо умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Выражаем соболезнования его семье, товарищам по команде, всем близким и всем клубам, за которые он выступал», — говорится в заявлении мадридской команды.

Причины смерти не уточняются. По информации BeinSports, бывший защитник долгое время боролся с раком.

В составе Реала Дорадо с 1997 по 2000 год, вместе с клубом он стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, защитник играл за хихонский «Спортинг», «Мальорку» и «Райо Вальекано».