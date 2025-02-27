Звезду популярного телешоу шесть лет преследовал одержимый ею фанат

Судью популярного британского танцевального телешоу Strictly Come Dancing Ширли Баллас несколько лет преследовал одержимый ею фанат. Об этом пишет «Би-би-си».
Сообщается, что мужчина по имени Кайл Шоу преследовал звезду шоу на протяжении шести лет. Фанат неоднократно пытался связаться с Баллас и ее родственниками, коллегами и друзьями. Кроме того, он публиковал личную информацию Баллас в соцсетях, в том числе фотографии ее дома, а также следил за всеми ее появлениями на телевидении.
В результате Баллас начала опасаться за безопасность себя и близких, поэтому она была вынуждена перевезти мать в новый дом и принять другие меры защиты.
Мужчину задержали, он предстал перед судом. Шоу признал себя виновным в преследовании Баллас. Приговор ему будет вынесен 1 апреля.
Ширли Баллас — профессиональная танцовщица. С 2017 года она является судьей Strictly Come Dancing.
В октябре 2023 года полиция арестовала охранника Гэвина Пламба за подготовку расправы над известной британской телеведущей Холли Уиллоби. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.