Звезду популярного телешоу шесть лет преследовал одержимый ею фанат

Судью шоу Strictly Come Dancing Ширли Баллас шесть лет преследовал фанат

Судью популярного британского танцевального телешоу Strictly Come Dancing Ширли Баллас несколько лет преследовал одержимый ею фанат. Об этом пишет «Би-би-си».

Сообщается, что мужчина по имени Кайл Шоу преследовал звезду шоу на протяжении шести лет. Фанат неоднократно пытался связаться с Баллас и ее родственниками, коллегами и друзьями. Кроме того, он публиковал личную информацию Баллас в соцсетях, в том числе фотографии ее дома, а также следил за всеми ее появлениями на телевидении.

В результате Баллас начала опасаться за безопасность себя и близких, поэтому она была вынуждена перевезти мать в новый дом и принять другие меры защиты.

Мужчину задержали, он предстал перед судом. Шоу признал себя виновным в преследовании Баллас. Приговор ему будет вынесен 1 апреля.

Ширли Баллас — профессиональная танцовщица. С 2017 года она является судьей Strictly Come Dancing.

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