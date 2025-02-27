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09:19, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Звезду популярного телешоу шесть лет преследовал одержимый ею фанат

Судью шоу Strictly Come Dancing Ширли Баллас шесть лет преследовал фанат
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Joe Maher / Getty Images

Судью популярного британского танцевального телешоу Strictly Come Dancing Ширли Баллас несколько лет преследовал одержимый ею фанат. Об этом пишет «Би-би-си».

Сообщается, что мужчина по имени Кайл Шоу преследовал звезду шоу на протяжении шести лет. Фанат неоднократно пытался связаться с Баллас и ее родственниками, коллегами и друзьями. Кроме того, он публиковал личную информацию Баллас в соцсетях, в том числе фотографии ее дома, а также следил за всеми ее появлениями на телевидении.

В результате Баллас начала опасаться за безопасность себя и близких, поэтому она была вынуждена перевезти мать в новый дом и принять другие меры защиты.

Мужчину задержали, он предстал перед судом. Шоу признал себя виновным в преследовании Баллас. Приговор ему будет вынесен 1 апреля.

Ширли Баллас — профессиональная танцовщица. С 2017 года она является судьей Strictly Come Dancing.

В октябре 2023 года полиция арестовала охранника Гэвина Пламба за подготовку расправы над известной британской телеведущей Холли Уиллоби. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

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