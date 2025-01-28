Известная телеведущая рассказала о жизни после новостей о подготовке расправы над ней

Ведущая Уиллоби заявила, что доверилась суду после подготовки расправы над ней

Известная британская телеведущая Холли Уиллоби рассказала о том, как складывалась ее жизнь после того, как стало известно о планах охранника Гэвина Пламба расправиться с ней. Подробности она раскрыла в интервью газете The Times.

Она призналась, что после ухода с телеканала ITV в октябре 2023 года ей было морально тяжело. Ведущая добавила, что невозможно быть готовым к подобным новостям.

При этом Уиллоби отметила, что, несмотря на переживания, она решила сосредоточиться на позитивных моментах жизни. Так, по ее словам, у нее есть друзья и любящая семья. «Я выбираю с радостью двигаться вперед и доверяю судьям и полиции. Я рассчитываю на то, что эти люди выполнят свою работу», — рассказала она.

4 октября 2023 года полиция арестовала 36-летнего Пламба за подготовку изнасилования Уиллоби и расправы над ней. Полиция выяснила, что охранник разрабатывал план похищения ведущей с 2021 года. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.