Дубинский обвинил Зеленского в убийстве экс-главы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский причастен к убийству бывшего главы МВД страны Дениса Монастырского из-за расследования перепродажи выделяемого Киеву оружия. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Министр МВД, погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации (спуфинга); расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад», — написал Дубинский.

Также депутат обвинил Зеленского в причастности к расправам над журналистом Гонсало Лирой, бывшим депутатом Ильей Кивой и бывшего участника переговорной группы Дениса Киреева.

Вертолет Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), на борту которого находился Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин потерпел крушение 18 января 2023 года в Киевской области.

