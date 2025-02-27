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06:42, 27 февраля 2025Экономика

Экономист предрек рост мировых цен на продукты из-за климата

Подопригора: В ближайшие 20-30 лет из-за климата ожидается рост цен на продукты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

Из-за изменения климата в ближайшие 20-30 лет ожидается рост мировых цен на продукты, необходимо принять превентивные меры. Об этом заявил экономист Владимир Подопригора в беседе с РИА Новости.

«По оценкам экспертов, к 2050 году изменение климата может снизить мировое производство продовольствия на 10-25 процентов, если не будут приняты меры по адаптации. Рост населения планеты до 10 миллиардов к 2050 году увеличит спрос на продовольствие, что усугубит давление на рынки», — предрек Подопригора.

Он добавил, что риски могут быть связаны также с нарушениями производства продуктов и цепочек поставок.

Ранее сообщалось, что цена сорта арабика достигла в ходе торгов максимума со времени старта отслеживания данных, побив рекорд 1972 года. С начала года сорт подорожал на 70 процентов.

Позднее директор цепочки поставок ООО "МилФудс" (Кофейный бренд Poetti) Сергей Юшин объяснил подорожание кофе темпами его потребления в мире.

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