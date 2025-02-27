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18:49, 27 февраля 2025Путешествия

Еще в одном популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Еще в одном популярном у туристов российском регионе, Северной Осетии, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в четверг, 27 февраля, и пятницу, 28 февраля, в горных районах республики будет лавиноопасно. В связи с этим существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района, связанных с повреждением опор ЛЭП, зданий, дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

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Сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они рекомендовали внимательно следить за изменением погоды и не выходить в горы в снегопад.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. В МЧС уведомили, что с 27 февраля по 2 марта в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

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