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16:03, 27 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение до 2 марта
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 27 февраля по 2 марта в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

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В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. «Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока», — говорится в сообщении.

Ранее в горах Дагестана сошла мощная лавина, накрыла дороги и попала на видео. Снегом завалило участок трассы «Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» от 95-го до 110-го километра.

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