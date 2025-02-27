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15:22, 27 февраля 2025Экономика

Фабрики «Глории Джинс» в российском регионе выкупит производитель спецодежды

Ростовские фабрики «Глории Джинс» выкупит производитель спецодежды «Булава»
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Производитель спецодежды ООО «Булава» выкупит производственные площадки российской сети «Глория Джинс» (Gloria Jeans) в городах Гуково и Зверево в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Он написал, что новый инвестор обеспечил трудоустройство всех работников, указав, что речь идет примерно о 400 сотрудниках.

Как сообщает «Интерфакс», ООО было зарегистрировано в ноябре 2022 года. В январе 2024-го компания ввела в эксплуатацию швейную фабрику полного цикла по производству спецодежды в городе Шахты.

Слюсарь также рассказал о привлечении инвестора, получившего право аренды производственных площадок «Глории Джинс» в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской, где тоже сохранены все рабочие места. «По остальным площадкам переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются», — уточнил он.

О том, что «Глория Джинс» — производитель одежды в сегменте массмаркета — начала закрывать свои фабрики в России, журналистам стало известно в декабре 2024 года. В частности, речь шла об остановке работы швейного цеха в Сальске. Эксперты предположили, что пошив одежды может быть перенесен во Вьетнам, Бангладеш или Узбекистан.

В январе основатель и председатель совета директоров «Глории Джинс» Владимир Мельников подтвердил местным СМИ информацию о закрытии фабрик, ответив на вопрос о причинах словами «потому, что нет новых технологий для развития и производительности, и мы убыточны», «очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам». «Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», — резюмировал бизнесмен.

Тогда же сообщалось, что ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами сделки по фабрикам сети.

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