Российские власти начали обсуждать с инвесторами покупку фабрик «Глории Джинс»

Ростовские власти обсудят покупку «Глории Джинс» с тремя инвесторами

Ростовские власти стали обсуждать с тремя инвесторами покупку фабрик российской сети одежды «Глория Джинс» в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора области.

Отмечается, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь поручил областному Минпрому решить вопрос о сохранении производственного комплекса швейных фабрик, а также проработать тему приобретения упомянутого бизнеса профильными вкладчиками.

«Если прежний акционер, допустим, не видит возможности для существования этого производства у нас в Ростовской области, надо искать нового акционера. Чтобы мы не людей оттуда выводили, фактически закрывая предприятие, а сохранили его, компетенции, оборудование, производственные процессы, но уже в интересах какой-то другой бизнес-модели. Вот это нужно будет сделать», — заявил Слюсарь.

В то же время министр промышленности и энергетики области Андрей Савельев заявил, что упомянутый вопрос относительно покупки фабрик для сохранения рабочих мест обсуждается с тремя инвесторами. Кроме того, он подчеркнул, что для кадров швейной отрасли, которые получили уведомление об увольнении в связи с закрытием «Глории Джинс», предоставят рабочие места.

«Люди точно получат выплаты, точно найдут работу. В городах, где расположены производства (в Шахтах, Новошахтинске, Зверево), спрос на людей этой профессии есть. А вот с точки зрения промышленного производства — за эти предприятия надо побороться», — заключил Савельев.

В сентябре еще один иностранный бренд захотел вернуться в Россию. Итальянская люксовая марка Trussardi приняла решение о возвращении в страну из-за многомиллионных долгов.