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15:05, 27 сентября 2024Ценности

Еще один иностранный бренд захотел вернуться в Россию

Итальянский бренд Trussardi захотел вернуться в Россию

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Итальянский люксовый бренд Trussardi, выпускающий одежду, аксессуары и парфюмерию, захотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что прекращение сотрудничества с российским рынком обернулось для модного дома многомиллионными долгами и продажей бренда фирме Miroglio Group. Новые владельцы, желая исправить финансовую ситуацию, решили производить одежду из низкокачественных материалов и продавать ее по более низким ценам. Попытки сделать иностранную компанию лучше не увенчались успехом.

В связи с этим руководство Trussardi приняло решение о возвращении бренда в Россию. Так, в первую очередь на склады магазинов поступят духи, а затем рубашки и джинсы. В ближайшее время откроется магазин на Ходынском поле в Москве.

В августе сообщалось о возможном возвращении в Россию французского модного дома Dior.

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      Мария Винар
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