Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

Бизнесмен Моисеев из дела генерала Попова отказался от признательных показаний

На слушаниях в Тамбовском гарнизонном военном суде бизнесмен Сергей Моисеев, проходящий по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, изменил свою позицию и частично отказался от признательных показаний, данных им во время следствия. Об этом сообщает ТАСС.

Моисеев подтвердил, что продал металлоконструкции за 33 миллиона рублей и на вырученные средства приобрел другие материалы, необходимые для обороны Запорожской области. Он также заявил, что возместил ущерб в размере 10 миллионов рублей еще на следствии, для чего взял кредит и занял деньги у друзей.

Суд назначил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу для определения размера ущерба и объема похищенных металлоконструкций. Слушания по делу приостановлены на период ее проведения.

27 февраля сообщалось, что прокуратура попросила перевести Попова из-под домашнего ареста в СИЗО из-за нарушений условий избранной меры пресечения. В частности, генерал отказался пройти медосвидетельствование, когда он на своей машине ехал из Москвы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Иван Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.