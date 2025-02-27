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13:12, 27 февраля 2025Силовые структуры

Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

Бизнесмен Моисеев из дела генерала Попова отказался от признательных показаний
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На слушаниях в Тамбовском гарнизонном военном суде бизнесмен Сергей Моисеев, проходящий по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, изменил свою позицию и частично отказался от признательных показаний, данных им во время следствия. Об этом сообщает ТАСС.

Моисеев подтвердил, что продал металлоконструкции за 33 миллиона рублей и на вырученные средства приобрел другие материалы, необходимые для обороны Запорожской области. Он также заявил, что возместил ущерб в размере 10 миллионов рублей еще на следствии, для чего взял кредит и занял деньги у друзей.

Суд назначил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу для определения размера ущерба и объема похищенных металлоконструкций. Слушания по делу приостановлены на период ее проведения.

27 февраля сообщалось, что прокуратура попросила перевести Попова из-под домашнего ареста в СИЗО из-за нарушений условий избранной меры пресечения. В частности, генерал отказался пройти медосвидетельствование, когда он на своей машине ехал из Москвы на судебный процесс и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Иван Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

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