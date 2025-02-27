В России отреагировали на готовность Европы дать гарантии мира Украине

Депутат Чепа: У Европы нет конкретики относительно гарантий мира на Украине

Глава Европейского совета Антониу Кошта, говоря о том, что Европа готова дать гарантии мира Украине, хочет показать свою значимость, не более того, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на слова политика в беседе с «Лентой.ру».

«Я не знаю, что Кошта имел в виду под гарантиями. Какие гарантии они собираются предоставить, в чем? Нужны конкретные какие-то действия, и каждая страна в Евросоюзе, мне кажется, по-разному видит эти гарантии. Кошта сам не знает, чего делать, не знает, о чем говорить, и хочет показать какую-то свою значимость, больше ничего. То есть никакой конкретики нет, о чем тогда можно говорить?» — поделился депутат.

Ранее Кошта заявил в распространенном для лидеров союза письме, что Европа готова дать гарантии мира Украине и участвовать в их предоставлении и соблюдении. Письмо опубликовано на сайте Евросовета.