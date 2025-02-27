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13:48, 27 февраля 2025Экономика

Главной экономике Европы предрекли массовые сокращения из-за торговой войны с США

Bild: Из-за торговой войны с США в Германии могут сократить 150 тыс рабочих мест
Вячеслав Агапов

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

В Германии могут уволить 150 тысяч работников из-за торговой войны с США. Массовые сокращения рабочих мест в главной экономике Европы предрекли аналитики Института экономики ФРГ, их слова приводит газета Bild.

Обоюдные импортные пошлины приведут к тому, что к концу президентского срока Трампа ВВП Германии может сократиться на 0,4 процента, примерно на 25 миллиардов евро в год. В то же время экономика США сократится на 1,5 процента (почти 900 миллиарда долларов).

«Учитывая экономический кризис и уровень безработицы, этот удар настиг бы нас в самое неподходящее время», — заявил исследователь Юрген Маттес.

Как отметили в Федеральном статистическом бюро страны (Destatis), немецкий ВВП в 2024-м сократился на 0,2 процента уже второй год подряд, свидетельствуют показатели. По данным Федерального агентства по трудоустройству, безработица в январе находилась на уровне 6,4 процента, а число безработных составило 2,9 миллиона человек.

Сокращение экономики ФРГ происходит из-за падения экспорта. В октябре-декабря иностранным покупателям отправили на 3,4 процента меньше товаров, чем в июле-сентябре. Более стремительное снижение, отметили аналитики Destatis, до этого фиксировалось во втором квартале 2020 года. За отчетный период заметный спад в годовом выражении продемонстрировали инвестиции в машиностроительный и строительный секторы.

Как полагает глава мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст, экономику страны ждет еще один трудный год и неопределенность вокруг торгово-экономической политики президента США Дональда Трампа усиливает дополнительное давление на экономику Германии, ряд отраслей которой, включая машиностроительный сектор, зависят от сбыта в США.

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