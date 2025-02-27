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11:33, 27 февраля 2025Спорт

Игрок «Ростова» оценил шансы на снятие санкций с российского футбола

Игрок «Ростова» Кучаев: Почти уверен в снятии санкций с российского футбола
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев оценил шансы на снятие санкций с российского футбола. Его слова приводит РИА Новости.

«Вера — это такая вещь, которая должна оставаться всегда. Я бы даже сказал, моя вера как будто переходит в уверенность», — заявил игрок. Кучаев отметил, что практически уверен в возвращении, но точные сроки обозначить не может.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

На первую половину 2025 года у сборной России намечено три товарищеских матча. В марте подопечные Валерия Карпина встретятся с Замбией в Москве, 6 июня примут Нигерию, а 10 июня на выезде сыграют с Белоруссией.

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