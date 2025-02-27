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03:16, 27 февраля 2025Мир

Кандидату в президенты Румынии Джорджеску пригрозили тюрьмой

ГП Румынии: Джорджеску грозит тюрьма по шести обвинениям
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: INQUAM PHOTOS/ Octav Ganea / Reuters

Генеральная прокуратура (ГП) выдвинула кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску шесть обвинений, политику грозит тюрьма. Об этом сообщило агентство Mediafax.

В частности, Джорджеску обвиняют в пропаганде фашизма, распространении ложной информации, создании и поддержке антисемитской организации, создании фашистской организации, предоставлении ложных сведений о финансировании избирательной кампании и призывах против конституционного строя. Отмечается, что в распоряжении прокуроров оказались «компрометирующие» разговоры и записи.

Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года. Он выступал за союз с Россией и критиковал поставки США оружия Украине.

6 декабря того же года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура и потребовал провести процедуру заново, включая предвыборную кампанию.

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