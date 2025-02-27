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15:42, 27 февраля 2025Экономика

Магнитная буря обрушилась на Землю

ИПГ: На Земле началась магнитная буря класса G2
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Shutterstock / Fotodom

Магнитная буря обрушилась на Землю. О возмущении магнитного поля планеты сообщают в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), пишет ТАСС.

По словам ученых, речь идет об умеренной магнитной буре. Степень возмущенности магнитосферы Земли достигает уровня G2 по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 означает «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения (ИСЗФ СО) РАН предупредили россиян о магнитных бурях из-за нахождения Земли в зоне действия корональной дыры на Солнце.

При этом ученые отметили, что предстоящие магнитные бури не будут мощными, а влияние корональной дыры на звезде сохранится до воскресенья, 2 марта.

Ранее, 13 февраля, на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М, ее продолжительность достигала восьми минут.

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