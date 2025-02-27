Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
18:00 (Мск)
Таллон Грикспор
Дубай (м)
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ — регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:30 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
12:49, 27 февраля 2025Спорт

Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Мамаев рассказал о сожалении из-за сорвавшегося трансфера в «Манчестер Юнайтед»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший российский футболист Павел Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед». Его слова приводит Metaratings.

«Это был наверное, единственный такой прямой вариант, когда уже был чуть ли не контракт согласован. А в остальном — слухов было много, но других таких прямых вариантов не было», — заявил Мамаев. По его словам, он испытывал из-за этого небольшое сожаление, но был счастлив в ЦСКА и «Краснодаре».

Мамаев, завершивший карьеру в феврале 2023 года, известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.

В 2018 году Мамаев вместе с другим футболистом Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом устроили две драки в центре Москвы. В результате спортсмены были осуждены и провели в СИЗО и колонии чуть меньше года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

      Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

      Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

      Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

      На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

      Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

      Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

      Российские войска ударили по зданиям СБУ в Запорожье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше