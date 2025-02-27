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04:30, 27 февраля 2025Наука и техника

На Марсе нашли пляж возрастом 3 миллиарда лет

PNAS: Океан и пляж возрастом 3 миллиарда лет указали на наличие воды на Марсе
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: pnas.org

Международная группа ученых обнаружила на Марсе древнейший пляж, что позволило уточнить сроки, когда на планете была вода. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Американские и китайские специалисты под руководством Цзяньхуэя Ли из Университета Гуанчжоу в Китае проанализировали данные, полученные с георадара марсохода «Чжуронг». Оказалось, что в северном полушарии Марса находится высохший океан и пляж, возраст которых может составлять 3 миллиарда лет.

Машина проверяла поверхность планеты и то, что под ней спрятано, с помощью георадара, способного анализировать породы на глубине до 100 метров. Наличие и характер отложений точно указывали на то, что на месте равнины раньше находились океан и линия пляжа.

По словам исследователей, в период с 4,1 до 3,7 миллиарда лет назад на Марсе, судя по всему, было достаточно влажно. Гораздо меньше доказательств того, что вода сохранилась в гесперийский период, охватывающий время от 3,7 до 3 миллиардов лет назад.

В материале говорится, что полученные с георадара «Чжуронга» результаты указывают на то, что вода сохранялась на Марсе дольше, чем считалось ранее. Ученые полагают, что Марс оставался влажным вплоть до позднего гесперийского периода, то есть на планете оставались пригодные для жизни условия.

В конце февраля американские ученые рассказали, с какими угрозами для здоровья и жизни столкнутся первые люди на Марсе. К ним отнесли марсианскую пыль и частицы оксида железа, гипса, хрома, бериллия, мышьяка и кадмия, которые поднимаются в воздух во время песчаных бурь.

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