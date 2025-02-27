Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Синоптик Цыганков: 8 марта в Москве прогнозируется пасмурная погода

Погода в Международный женский день не выдастся солнечной в столице. Своим прогнозом с жителями региона поделился начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Его цитирует агентство «Москва».

По сведениям синоптика, 8 марта небо над Москвой будет пасмурным. Столбики термометров днем поднимутся выше нуля и достигнут отметки в плюс 3 градуса. Ночью, как отмечает Цыганков, прогнозируется небольшой минус.

На большей части региона осадков в праздники не ожидается, но в ближайшие дни столицу может немного присыпать снегом. Осадки вероятны в воскресенье, 2 марта, и в середине следующей недели, 5-6 марта. К 8-му числу снег наверняка еще не растает, полагает метеоролог.

Ранее москвичей предупредили о приходе радиационной оттепели. Такая погода формируется под действием антициклона и характеризуется большим количеством солнца в холодный период. Температура повысится до плюсовых значений, что больше свойственно для третьей декады марта, чем для конца февраля.