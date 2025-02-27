Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:58, 27 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Синоптик Цыганков: 8 марта в Москве прогнозируется пасмурная погода
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Погода в Международный женский день не выдастся солнечной в столице. Своим прогнозом с жителями региона поделился начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. Его цитирует агентство «Москва».

По сведениям синоптика, 8 марта небо над Москвой будет пасмурным. Столбики термометров днем поднимутся выше нуля и достигнут отметки в плюс 3 градуса. Ночью, как отмечает Цыганков, прогнозируется небольшой минус.

На большей части региона осадков в праздники не ожидается, но в ближайшие дни столицу может немного присыпать снегом. Осадки вероятны в воскресенье, 2 марта, и в середине следующей недели, 5-6 марта. К 8-му числу снег наверняка еще не растает, полагает метеоролог.

Ранее москвичей предупредили о приходе радиационной оттепели. Такая погода формируется под действием антициклона и характеризуется большим количеством солнца в холодный период. Температура повысится до плюсовых значений, что больше свойственно для третьей декады марта, чем для конца февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «А вы попробуйте вернуть их». Трамп на пресс-конференции посоветовал журналисту самому попытаться отобрать территории у России

      Мирный житель попал под обстрел ВСУ в российском регионе

      В российском городе разлилась река

      Российская супермодель появилась на публике без штанов

      Российского блогера задержали за взятку сотрудникам ГИБДД

      Названа возможная причина смерти звезды «Супермена» и его жены с собакой

      ЕС захотел назначить своего спецпредставителя на переговорах по Украине

      Стало известно о пятикилометровом продвижении российских десантников в Курской области

      Российский школьник решил отомстить знакомому из-за девушки и напал на него с ножом

      Врач развеял три популярных в соцсетях опасных мифа о здоровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше