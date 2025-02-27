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20:53, 27 февраля 2025Россия

Мирный житель попал под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Мирный житель пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу и атакам FPV-дронов. В результате обстрела ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал он.

Село Коновалово также подверглось удару БПЛА. Там повреждения получила крыша частного дома и надворная постройка. Еще один беспилотник атаковал село Новая Таволжанка, где различные повреждения выявили в трех частных домовладениях.

Ранее в этот же день Telegram-канал Shot сообщал, что Белгород атаковали из реактивной системы залпового огня HIMARS. Системам противовоздушной обороны удалось уничтожить два снаряда. Затем очевидцы сняли на видео обстановку над областной столицей.

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