Мирный житель попал под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу и атакам FPV-дронов. В результате обстрела ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал он.

Село Коновалово также подверглось удару БПЛА. Там повреждения получила крыша частного дома и надворная постройка. Еще один беспилотник атаковал село Новая Таволжанка, где различные повреждения выявили в трех частных домовладениях.

Ранее в этот же день Telegram-канал Shot сообщал, что Белгород атаковали из реактивной системы залпового огня HIMARS. Системам противовоздушной обороны удалось уничтожить два снаряда. Затем очевидцы сняли на видео обстановку над областной столицей.