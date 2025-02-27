Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:28, 27 февраля 2025Россия

Очевидцы сняли на видео обстановку над попавшим под ракетный удар российским городом

В сети появилось видео с воздушным пространством над обстрелянным Белгородом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео обстановку над Белгородом, попавшим под ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть, предположительно, два следа от взрывов в воздухе посреди чистого неба. Также на фоне можно услышать сигнал ракетной опасности.

Ранее Shot сообщал, что столицу Белгородской области атаковали из реактивной системы залпового огня HIMARS. Системам противовоздушной обороны удалось уничтожить два снаряда.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США в Стамбуле завершились

      Российский тревел-блогер назвал быстрее всех выдающие шенген страны Европы

      В Раде Зеленского обвинили в сдаче Украины

      В МИД оценили сообщения о подрыве Русским домом государственности Молдавии

      Москвичей предупредили о радиационной оттепели

      Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

      ЦБ заявил о возможном развороте влияющих на разгон цен факторов

      На Украине назвали выгоду от пленения

      В российском регионе возбудили дело за попытку расправы над новорожденным

      Популярного блогера лишили гражданства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше