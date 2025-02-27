Очевидцы сняли на видео обстановку над попавшим под ракетный удар российским городом

В сети появилось видео с воздушным пространством над обстрелянным Белгородом

Очевидцы сняли на видео обстановку над Белгородом, попавшим под ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть, предположительно, два следа от взрывов в воздухе посреди чистого неба. Также на фоне можно услышать сигнал ракетной опасности.

Ранее Shot сообщал, что столицу Белгородской области атаковали из реактивной системы залпового огня HIMARS. Системам противовоздушной обороны удалось уничтожить два снаряда.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.