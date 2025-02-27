Стало известно о ракетной атаке ВСУ на российский город из американской системы HIMARS

Shot: ВСУ выпустили по Белгороду ракеты из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О ракетной атаке на столицу Белгородской области пишет Shot в Telegram.

По информации издания, над городом сбиты две ракеты. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого в 15:29 губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности на территории всей Белгородской области. В 15:35 сигнал отменили.

Ранее, 25 февраля, ВСУ также предприняли попытку ракетного удара по Белгородской области. Тогда над регионом сбили около 20 снарядов РСЗО HIMARS, чешской Vampire и украинской «Ольха». Предварительно, атака велась с территории Сумской области Украины. Информация о пострадавших не поступала.