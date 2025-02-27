Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 27 февраля 2025Россия

Стало известно о ракетной атаке ВСУ на российский город из американской системы HIMARS

Shot: ВСУ выпустили по Белгороду ракеты из РСЗО HIMARS
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О ракетной атаке на столицу Белгородской области пишет Shot в Telegram.

По информации издания, над городом сбиты две ракеты. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого в 15:29 губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности на территории всей Белгородской области. В 15:35 сигнал отменили.

Ранее, 25 февраля, ВСУ также предприняли попытку ракетного удара по Белгородской области. Тогда над регионом сбили около 20 снарядов РСЗО HIMARS, чешской Vampire и украинской «Ольха». Предварительно, атака велась с территории Сумской области Украины. Информация о пострадавших не поступала.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США в Стамбуле завершились

      Российский тревел-блогер назвал быстрее всех выдающие шенген страны Европы

      В Раде Зеленского обвинили в сдаче Украины

      В МИД оценили сообщения о подрыве Русским домом государственности Молдавии

      Москвичей предупредили о радиационной оттепели

      Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

      ЦБ заявил о возможном развороте влияющих на разгон цен факторов

      На Украине назвали выгоду от пленения

      В российском регионе возбудили дело за попытку расправы над новорожденным

      Популярного блогера лишили гражданства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше