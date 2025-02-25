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15:28, 25 февраля 2025Россия

Над российским регионом сбиты около 20 ракет ВСУ

Shot: Над Белгородской областью сбиты около 20 ракет ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска сбили в небе над Белгородской областью около 20 ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО): HIMARS производства США, чешскую Vampire и украинскую «Ольха». Все цели сбиты.

Как пишет канал, предварительно, атака велась из Сумской области Украины. Информация о последствиях на земле и пострадавших уточняется. Региональные власти ситуацию пока не комментировали.

Ранее Минобороны отчиталось о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны поразили дрон около 12:15 по московскому времени. Информацию о последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

Кроме того, 24 февраля в результате атаки беспилотника пострадал житель белгородского села Тишанка. Мужчину доставили в больницу с множественными осколочными ранениями ног.

ЖЗЛ
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