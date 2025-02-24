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19:15, 24 февраля 2025Россия

Россиянин попал в больницу после атаки дрона ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Белгородской области мирный житель получил ранения при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал он.

Чиновник отметил, что на данный момент пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. На место атаки прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении с 14:00 до 15:30 по московскому времени шести беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами. Четыре летательных аппарата сбили над Курской областью, еще по одному — над Орловской и Белгородской областями

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