Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 27 февраля 2025Россия

Москвич попытался попасть в квартиру к бывшей через разбитое окно

В Москве 44-летний мужчина пытался попасть в квартиру к бывшей через окно
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве 44-летний мужчина попытался попасть в квартиру к бывшей через разбитое окно. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, сын экс-возлюбленной заметил это и вызвал сотрудников полиции.

К месту прибыли росгвардейцы и обнаружили, что горожанин изрядно пьян. Свои действия он объяснил тем, что хотел помириться с женщиной.

До этого житель Кировского района Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения избил жену из-за неправильного воспитания собаки.

Еще раньше в Амурской области следователи начали проверку после того, как местный житель приревновал жену к осмотревшему ее врачу-гинекологу и напал на него.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

      Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

      Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

      Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

      На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

      Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

      Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

      Российские войска ударили по зданиям СБУ в Запорожье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше