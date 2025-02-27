Москвич попытался попасть в квартиру к бывшей через разбитое окно

В Москве 44-летний мужчина пытался попасть в квартиру к бывшей через окно

В Москве 44-летний мужчина попытался попасть в квартиру к бывшей через разбитое окно. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, сын экс-возлюбленной заметил это и вызвал сотрудников полиции.

К месту прибыли росгвардейцы и обнаружили, что горожанин изрядно пьян. Свои действия он объяснил тем, что хотел помириться с женщиной.

До этого житель Кировского района Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения избил жену из-за неправильного воспитания собаки.

Еще раньше в Амурской области следователи начали проверку после того, как местный житель приревновал жену к осмотревшему ее врачу-гинекологу и напал на него.