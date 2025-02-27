На Западе сообщили об отказе Киева подписывать меморандум по минералам с Байденом

NYT: Киев отказался подписывать меморандум с Байденом после победы Трампа

Власти Украины отказались подписывать меморандум о взаимопонимании с администрацией 46 президента США Джо Байдена после победы нынешнего главы Белого Дома Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Этот документ предусматривал бы своевременное информирование Киевом властей в Вашингтоне о потенциальных проектах в сфере полезных ископаемых. Сообщается, что Украина должна была подписать с США этот документ дважды.

Однако вице-премьер Украины Юлия Свириденко не приезжала в назначенные дни на встречи. Позже официальный Киев сообщил о намерении подписать это соглашение с Трампом, который к тому моменту уже одержал победу на выборах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договор между Украиной и США по редкоземельным металлам не потребует ратификации в отличие от последующего соглашения о создании инвестиционного фонда. «Это рамочное соглашение, это про новые вещи, не прошлые… Сегодня вы не сможете вкладывать деньги в инвестиционный фонд, потому что нет следующего договора про фонд, и там будут отношения партнеров, деньги», — заявил глава государства.