Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:49, 27 февраля 2025Россия

Над российским регионом заметили украинский БПЛА

Минобороны России: Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Над Белгородской областью заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что украинские военные попытались атаковать российский регион около 17:10 по московскому времени. Отбить нападение и уничтожить беспилотник удалось с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей произошедшего в области на данный момент нет.

Ранее в этот же день Telegram-канал Shot сообщал, что Белгород атаковали из реактивной системы залпового огня HIMARS. Системам противовоздушной обороны удалось уничтожить два снаряда. Затем очевидцы сняли на видео обстановку над областной столицей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Известного блогера-миллионника лишили гражданства России. Ему также закрыли въезд в страну на 70 лет. За что?

      Москвичи рассказали о засыпании в метро

      Невеста одного из самых богатых людей в мире отправится в космос с Кэти Перри

      Жизнь Седоковой с Янисом Тиммой назвали адом

      Бывший футболист «Реала» Дорадо умер в возрасте 48 лет

      Мошенники начали использовать Масленицу для обмана россиян

      В Харьковской области рассказали о сдерживании атак ВСУ под Волчанском

      В Молдавии оценили шансы закрыть Русский дом в Кишиневе

      Россиянина приговорили к 16 годам колонии за изнасилование падчерицы

      ЦБ резко повысил официальный курс доллара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше