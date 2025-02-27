Над российским регионом заметили украинский БПЛА

Минобороны России: Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что украинские военные попытались атаковать российский регион около 17:10 по московскому времени. Отбить нападение и уничтожить беспилотник удалось с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей произошедшего в области на данный момент нет.

Ранее в этот же день Telegram-канал Shot сообщал, что Белгород атаковали из реактивной системы залпового огня HIMARS. Системам противовоздушной обороны удалось уничтожить два снаряда. Затем очевидцы сняли на видео обстановку над областной столицей.